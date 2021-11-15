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Путин приказал отправить на оккупированный Донбасс "гуманитарку"

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Путин приказал отправить на оккупированный Донбасс &quot;гуманитарку&quot;
Свой указ Путин аргументирует желанием "помочь жителям оккупированных территорий" от коронавируса. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин подписал 15 ноября указ о так называемом предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, произведенных в ОРДЛО, и создать для них одинаковые закупочные условия на уровне с российскими, говорится в указе.

"Решение приняли с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, оказание гуманитарной поддержки населению отдельных районов Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады. А также из-за ухудшения ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в документе.

Любое предприятие с оккупированных территорий Донбасса сможет подать заявку на участие в госзакупках РФ. Также в указе говорится об определении пункта пропуска, через который эти товары будут поступать с оккупированных территорий.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Россия отправляет "гумконвои" на территорию, контролируемую боевиками, с августа 2014 года. Украинские пограничники и представители международных организаций не имеют доступа к их проверке, они могут осматривать грузовики только визуально. Такие "гумконвои" часто содержат груз военного назначения, технические средства разведки и радиостанции.

Россия наращивает войска и технику на границе и хочет дальше продвинуться на территорию Украины. Страна-агрессор стянула к украинской границе почти 100 тыс. военных.

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