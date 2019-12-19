Путин очертил будущие границы войны с Украиной. Фото: росзми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Причерноморье и восточная часть Украины являются российскими территориями, которые он планирует вернуть.

Об этом он сказал на своей пресс-конференции, ссылаясь на историю СССР и ротации населения, проводили Ленин и Сталин.

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые в Украину вообще не имели никакого отношения, все Причерноморья, западные земли русские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией. это несколько странное решение, но оно произошло. это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал Путин.

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Пересмотр Минских соглашений приведет к тупиковой ситуации в российско-украинских отношениях. На своей ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин добавил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского его настораживает.