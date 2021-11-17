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среда, 17 ноября 2021 15:08

Пулеметчик боевиков случайно забрел на украинские позиции
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Фото: скриншот с видео

В среду, 17 ноября, украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика ЛНР.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Злоумышленник потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции, уточнили в СБУ.

"Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у боевика военный билет ЛНР и временное удостоверение жителя ОРДЛО", - сообщили в штабе.

Задержанный - уроженец Российской Федерации, в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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"Там он был стрелком, затем помощником гранатометчика группировки боевиков. Участвовал в обстрелах подразделений ООС, в том числе из крупнокалиберного пулемета "Утес", - говорится в сообщении.

Боевика передали контрразведчикам Службы безопасности Украины. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по четырем статьям: "Посягательство на территориальную целостность Украины", "Участие в террористической группе или террористической организации", "Участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований", "Незаконное обращение с оружием".

Решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ночью 9 ноября в Киеве оперативники Службы безопасности задержали руководителя тюрьмы "Изоляция", боевика ДНР Дениса Куликовского по кличке "Палыч".

Дениса Куликовского подозревают по четырем статьям: "Торговля людьми", "Создание террористической группы или организации", "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и "Нарушение законов и обычаев войны".

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Дата
17
ноября

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