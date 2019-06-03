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среда, 05 июня 2019 00:15

Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
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Генеральная уборка раз в три месяца стоит около 20 грн за квадратный метр. Еженедельная - около 10 грн за один метр квадратный
Фото: Предоставил Антон Кок
Новых клиентов ищет через знакомых и интернет: публикует бесплатные объявления и ведет личные страницы в социальных сетях
65000 грн на оборудование предоставили в Центре занятости
Чаще всего заказывают чистить мягкую мебель из текстиля
Стоимость химчистки маленького дивана - 500-700 грн

Для создания клининговой компании нужно около 65 000 гривен. Для работы надо приобрести профессиональную технику для уборки: парогенератор и вакуумный пылесос. Также нужны средства на качественные моющие средства, тряпки и различные расходные материалы. Деньги могут дать по гранту и Центре занятости.

Об этом Gazeta.ua рассказывает бывший шахтер Антон Кок с Покровска Донецкой области. Он в январе 2019 года открыл компанию "Fresh" и начал предоставлять комплексные услуги уборки и химчистки мебели. Это пока единственная официально зарегистрированная клининговая компания в Покровске.

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"После увольнения начал думать, чем зарабатывать деньги. Комплексных клининговых услуг в городе не было. Можно отдельно обратиться в химчистку или мойку, нанять людей для уборки, - вспоминает Антон, - Стал на учет в центр занятости. Там предложили принять участие в конкурсе грантов, и пройти обучение предпринимательству. Написал и защитил бизнес-план. Потом мне дали 65000 гривен на оборудование ".

Автор: Предоставил Антон Кок
  65000 грн на оборудование предоставили в Центре занятости
65000 грн на оборудование предоставили в Центре занятости

На полученные деньги приобрел вакуумный пылесос для чистки мебели, парогенератор, которым можно мыть окна и фасады зданий. Химию выбрал американскую, покупает через официальных дистрибьюторов. Отмечает, что для каждой поверхности надо отдельные моющие средства. Профессиональная химия более концентрированная, а следовательно меньше расходуется. Учился на практике и благодаря видео из интернета.

"Первый заказ получил от мамы. Почистил ей кресло и на кухне мебель. А первый крупный заказ - генеральная уборка помещения в 140 квадратов. Тогда казалось, что это много и было немного страшно. Сейчас могу зайти и на 500 квадратов, и уже нормально. Это вип-клиенты, там охрана, постоянно за работой следят, - вспоминает Антон, - Недавно подписал договор с одним отделением банка. Будем работать по безналичному расчету. Начальница отделения говорит, что около двух лет не могли найти специалиста по уборке. Людей, которые занимаются клинингом, в Покровске хватает, но ни у кого из них нет документов на соответствующую деятельность".

Автор: Предоставил Антон Кок
  Чаще всего заказывают чистить мягкую мебель из текстиля
Чаще всего заказывают чистить мягкую мебель из текстиля

Генеральная уборка раз в три месяца стоит около 20 грн за квадратный метр. Еженедельная - около 10 грн за один метр квадратный. Цена также зависит от объема работ и загрязнения. Убирают три девушки, которые сотрудничают с Антоном когда есть заказ. Сейчас уже имеет постоянных клиентов, которые приглашают убирать дома и квартиры.

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"Можно в одной комнате и двое дней убирать. И количество моющих веществ, которые используем, зависит от уровня загрязнения. На какое-то пятно надо использовать концентрат. Диваны надо хотя бы раз в год чистить, потому что вся пыль оседает на мебели и коврах. Большинство этого не делают, а потом удивляются, откуда берется аллергия и болезни детей, - рассказывает Антон, - Я ставлю средние цены, не самые низкие. Но и с меня спрашивают потом. Однажды клиент с двухкомнатной квартиры проверял работу с ультрафиолетом. На следующий день после уборки меня набрала клиентка и рассказала, что пропустили один шов. Хорошо, когда получаю отзывы. Тогда могу работать над собой и в следующий раз делать еще лучше".

Чаще всего получает заказ по чистке мягкой мебели из текстиля. Химчистка большого дивана стоит около 1000 грн, маленького - 500-700 грн. На работу надо около 2 часов.

Автор: Предоставил Антон Кок
  Первый заказ получил от мамы: почистил мебель на кухне и кресло
Первый заказ получил от мамы: почистил мебель на кухне и кресло

"Предлагали за две тысячи почистить шкуру барана. Она в длину была метр семьдесят и 70 см в ширину. Но я отказался. Такие деньги же не просто так предлагают. Мех со временем желтеет и с другой стороны кожа, ее тоже надо как-то обрабатывать, - рассказывает Антон, - Пока не берусь чистить мебель из кожи и "глухие" окна на высоте. Надо человек, который будет спускаться сверху на специальном снаряжении. Но если будет клиент, придумаю как это сделать".

Новых клиентов ищет через знакомых и интернете: публикует бесплатные объявления и ведет личные страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Социальные сети помогает вести жена и кум, который также составлять договора и консультирует по юридическим вопросам.

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"Недавно добавилось около 300 подписчиков в Инстаграм благодаря рекламе на странице местной пиццерии. Я договорился с владельцем поработать по бартеру: я мою фасад, а вместо этого он о моей работе пишет правдивый пост в соцсетях. Много было звонков и заказов даже из соседних городов. Еще местным блогерам сделал химчистку мягкой мебели, а взамен они обо мне рассказали, - делится Антон, - Этому меня никто не учил, сам уловил фишку. Все думал, что же нужно сделать, чтобы обо мне узнали? Реклама, например, на местном радио, очень дорога. В бюджете моей компании пока нет статьи расходов на рекламу, а продвигать свои услуги надо".

Автор: Предоставил Антон Кок
  Стоимость химчистки маленького дивана - 500-700 грн
Стоимость химчистки маленького дивана - 500-700 грн

В ближайших планах предпринимателя - приобретение микроавтобуса для перевозки оборудования. Сейчас пользуется небольшим авто женщины. Также хотел бы пройти обучение по чистке каменной и мраморного пола.

Антон планирует расширение фирмы. Хотел бы устроить людей официально и дорасти до обслуживания крупных компаний и бюджетных учреждений, с которыми подписать договоры на продолжительное время.

"У нас сфера услуг не очень развита. Однако уже привыкают к комфорту: ездят на такси и ходят делать маникюр и прически. Людям надо предлагать, например, чистить мягкую мебель или каменный пол, - рассказывает Антон, - Хочу также научиться работать с мрамором. Для этого надо особую технику и уметь правильно обрабатывать камень. Поскольку в мраморном полу сначала надо снять лак, потом только чистить пятна. А на финале - опять наносить лак. Надо ехать в Киев учиться. Но это довольно дорого. Пока в Покровске никто такого не делает. Считаю, что надо предлагать такую ​​услугу и рассказывать о ней. А потребности есть. Например, в церкви видел мраморный пол в 500 квадратов, и за ним со временем надо ухаживать".

Автор: Предоставил Антон Кок
  Новых клиентов ищет через знакомых и интернет: публикует бесплатные объявления и ведет личные страницы в социальных сетях
Новых клиентов ищет через знакомых и интернет: публикует бесплатные объявления и ведет личные страницы в социальных сетях

31-летний Антон Кок 7 лет проработал на шахте в городе Покровске Донецкой области. В августе 2018 года ушел из шахты. По образованию - горный инженер, окончил Днепровский национальный горный университет по специальности разработка полезных ископаемых. В 2019 году открыл первую в городе клининговую компанию "Fresh".

Переселенец из Донецка восстановил бизнес профессиональной химчистки ковровых покрытий и мягкой мебели в Киеве. Кроме специализированной техники и моющих средств, понадобилось складское помещение для хранения техники и автомобиль, чтобы выезжать работать к клиентам.

Автор: Анна Деревянко
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