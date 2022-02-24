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четверг, 24 февраля 2022 11:41

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Противник терпит большие потери" - украинские воины записали бодрящее видео с передовой

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&quot;Противник терпит большие потери&quot; - украинские воины записали бодрящее видео с передовой
Украинские военные – мужественно защищают наши земли от российского врага. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Воины Вооруженных сил Украины, находящиеся на передовой в зоне операции Объединенных сил, обратились к украинцам.

Бойцы заверили, что ситуация на фронте контролируема, а российский враг несет большие потери.

Также военные исполнили популярную среди украинцев песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".

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"Ситуация на фронте контролируется Вооруженными силами Украины. За нами победы. Противник терпит большие потери. Ведь что? Батько наш Бандера, Україна - мати. Ми за Україну підем воювати. Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина превыше всего!", - сказали и спели украинские защитники.

Президент России Владимир Путин в 4:00 24 февраля вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

По всей Украине ввели военное положение.

Президент Джо Байден анонсировал ответ США и союзников на агрессию Москвы.

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Дата
24
февраля

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