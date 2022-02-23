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среда, 23 февраля 2022 16:04

Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
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Самая мощная артиллерия Украины готовится давать отпор врагу.

Один из дивизионов 43-й артиллерийской бригады сейчас проводит боевое слаживание. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Это артсистемы "Пион" 2С7 калибра 203 миллиметра", - написал журналист и показал соответствующие фото боевой подготовки.

Самая мощная артиллерия Украины готовится давать отпор врагу и проводит боевое согласие
Фото: t.me/Tsaplienko
Самая мощная артиллерия Украины готовится давать отпор врагу и проводит боевое согласие
Самая мощная артиллерия Украины готовится давать отпор врагу и проводит боевое согласие

Следует напомнить, что Министерство обороны призвало граждан не распространять в интернете видео с передвижением украинских войск и техники.

Информация об украинских военных может помочь стране-агрессору.

Российско-оккупационные войска весь день 22 февраля и ночь на 23 февраля обстреливали Луганщину. В ход пошли "Грады".

Горячо было и в Донецкой области. В Марьинке осколочное ранение плеча и кисти левой руки получил гражданский.

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Дата
23
февраля

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