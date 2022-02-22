Минобороны просит украинцев не распространять информацию о перемещении ВСУ

Минобороны предупредило украинцев. Фото: Укринформ

Министерство обороны призвало граждан не распространять в интернете видео с передвижением украинских войск и техники.

Информация об украинских военных может помочь стране-агрессору. Соответствующую брошюру ведомство распространило в сети.

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"Украинцы, внимание! Не снимайте, не выкладывайте в соцсети и не распространяйте видео о передвижении наших войск по территории Украины. Этим вы помогаете врагу!", — сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Войска вводятся после признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Речь идет о якобы "миротворцах".