Прошлые сутки на Донбассе обошлись без потерь

Подразделения ОС давали врагу результативный и мотивированный ответ Фото: facebook.com/54ombr/

Вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток", недалеко Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки "Север" неподалеку Новгородского захватчики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Подразделения ОС давали врагу результативный и мотивированный ответ.

Потерь среди наших защитников не было.

16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

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Ситуация в районе проведения операции ОС остается контролируемой.

США передали Украине помощь по безопасности на общую сумму $25 млн для использования в зоне операции Объединенных сил. По сообщению посольства США в Украине в Twitter, на этой неделе Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС.