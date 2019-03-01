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пятница, 01 марта 2019 15:57

Прошел 16 ротаций в АТО: попрощались с бойцом батальона "Львов"
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Игорь Гуменчук добровольно вступил в ряды батальона «Львов» в июня 2014 года
Игорь Гуменчук добровольно вступил в ряды батальона «Львов» в июня 2014 года
Игорь Гуменчук добровольно вступил в ряды батальона «Львов» в июня 2014 года
Игорь Гуменчук добровольно вступил в ряды батальона «Львов» в июня 2014 года
Игорь Гуменчук добровольно вступил в ряды батальона «Львов» в июня 2014 года

Сегодня, 1 марта, во Львове попрощались со старшим сержантом полиции Игорем Гуменчуком, батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов", который умер в зоне ООС.

За бойцом провели панихиду и похоронили на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. В последний путь провожали жена, трое детей, родные и друзья, боевые побратимы а также руководство Нацполиции во Львовской области.

"Игоря я знал от начала боевых действий на востоке Украины и создание батальона "Львов" - он был очень опытным полицейским, прошел 16 ротаций в зоне боевых действий, пользовался уважением и авторитетом у товарищей. В батальон он пришел одним из первых, добровольно и служил украинскому народу честно и преданно, как настоящий патриот. Господь спас Игоря от вражеской пули, но сердце не выдержало и его земной путь завершился здесь, на поле почетных захоронений, где лежат его боевые побратимы - вечная ему память", - сказал глава полиции Львовщины генерал 3-го ранга Валерий Середа.

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Игорь Гуменчук родился в 1974 году в городе Бибрка Перемышлянского района. Поступил на службу в органы МВД в 1994 году. В июня 2014 года добровольно вступил в ряды батальона патрульной службы милиции особого назначения "Львов" ГУ МВД Украины во Львовской области. Умер 26 февраля 2019 в городе Мариуполь, где обеспечивал охрану общественного порядка.

Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе

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Дата
01
марта

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