Заставил врага отступить: на Донбассе погиб Александр Мединцев

Украинский воин Александр Мединцев погиб на Донбассе 25 февраля. Фото: "Цензор.нет"

25 февраля, на Попаснянском направлении зоны Операции Объединенных Сил, около 13.00 погиб солдат одного из подразделений Вооруженных Сил Украины Александр Мединцев.

"Около 13.00, по взводному опорного пункта одной из механизированных бригад, которая защищает Попаснянское направление, противник начал огонь из стрелкового оружия. Под прикрытием автоматного и пулеметного огня противник пытался приблизиться к нашей позиции.

Заместитель командира боевой машины наводчик-оператор солдат Александр Мединцев сразу открыл огонь. Враг был остановлен и вынужден отступить. В то же время вражеская пуля оборвала жизнь нашего защитника, - сообщили в пресс-центре ООС.

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За мужество солдат Александр Мединцев представлен к награждению посмертно.

24 февраля на Светлодарской дуге в Донецкой области вследствие минометного обстрела погиб 31-летний Борис Бординюк. Служил в 54-й механизированной бригаде.