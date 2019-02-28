Помним: имена украинских воинов, погибших в феврале на Донбассе

Публікуємо поіменний список полеглих у лютому захисників України.

Нам відомо про смерть 16 бійців. 8 — бойові втрати. Інформація про деяких — неповна.

Наймолодшому із загиблих у бою було 28, найстаршому — 43. Найгострішою була ситуація 8 лютого, тоді Україна втратила одного бійця і троє отримали поранення.

19 і 24 лютого було найбільше обстрілів — по 16. За місяць поранення отримали 38 захисників України.

1, 3, 6–7, 10, 20, 23, 28 лютого обійшлося без поранених, за даними штабу Операції об'єднаних сил.

Російські окупаційні війська порушували режим тиші 284 рази.

5 лютого

Сергій "Шериф" ГУЗЕНКО

років: 31

родом: із села Павлівка Верхньорогачицького району Херсонської області

залишилися: батьки, двоє старших братів та вагітна жінка

Загинув від кулі снайпера, рятуючи пораненого побратима, неподалік селища Опитне Донецької області.

Старший сержант, служив у 1-й роті 42-го мотопіхотного батальйону "Рух опору" 57-ї бригади. Поїхав на Донбас під час першої хвилі мобілізації у червні 2014-го.

Опісля у грудні 2016 року підписав контракт на службу. Востаннє виїхав на фронт, коли наприкінці 2018-го оголосили воєнний стан.

"Між нами був договір, - каже товариш Артем Тригуб. - Якщо він одружиться першим, я був би свідком на весіллі. Якби одружувався першим я, то свідком мав би бути він. Не судилося...".

"Хороший воїн і світла людина. Гузя ти герой, а герої не вмирають...Таких патріотів, як ти я ще не зустрічав", - додав Данило Штаненберг.

За час своєї служби Сергій отримав чимало нагород. Серед них: пам'ятний знак учаснику "Ілловайськ-2014", пам'ятний знак учаснику подій "Дебальцево-2015", відзнаку Міністерства оборони України "За зміцнення обороноздатності України", медаль "За службу Державі", медаль "За участь в бою", нагрудний знак "57 окрема мотопіхотна бригада", медаль "За незламність духу", медаль "За взірцевість у військовій службі", нагрудний знак "Учасник АТО".

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8 лютого

Ігор "Замок" НАКОНЕЧНИЙ

років: 30

родом: жив у Андріївці Волноваського району Донецької області

залишилися: матір, сестри, дружина та двоє доньок

Загинув унаслідок кульового поранення голови в районі Авдіївської промзони на Донеччині.

Старший солдат, служив у 93-й бригаді "Холодний Яр". Впродовж 2015-16 років воював у складі 54-ї бригади, потому — у 72-й бригаді ім.Чорних Запорожців та 28-й бригаді. З 2018-го року — у 93-й.

Товариші згадують його, як життєрадісного та веселого, був душею компанії. Захоплювався спортом, підтримував себе у фізичній формі.

Після закінчення школи Ігор вступив до Темнівського навчального центру №100, який закінчив у 2013 році здобувши спеціальність токаря. Із початком російської агресії пішов захищати українську землю.

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15 лютого

Руслан "Кіндрат" КОНДРАТЮК

років: 37

родом: із села Війниця Млинівського району Рівненської області

залишилися: батьки, сестра, дружина, син та донька

Загинув у районі Мар'їнки на Донеччині внаслідок влучання з ворожого ПТРК в автомобіль ГАЗ-66 з українськими військовими.

Солдат, служив у 3-му батальйоні "Воля" 24-ї бригади ім.короля Данила. До контракту з бригадою воював у складі розвідувального батальйону.

"Він був побратимом, на якого можна було покластися завжди і всюди. Завдяки своїй наполегливості й відповідальності, воїн вберіг чимало життів українських захисників. Його подвиг — ми не забудемо", — розповів командир батальйону майор Максим Гребеннік.

16-18 лютого 2019 року на території Млинівського району були оголошені днями жалоби.

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16 лютого

Сергій ДАНІЛЕЙЧЕНКО

років: 28

родом: із села Вербовець Катеринопільського району Черкаської області

залишилися: був сиротою, брат та двоє сестер

Загинув унаслідок кульового поранення голови під час бою поблизу Кримського Новоайдарського району Луганської області.

Старший солдат, служив у 108-му батальйоні 10-ї гірсько-штурмової бригади. Призваний на службу у 2015 році, згодом підписав контракт з ЗСУ.

12 березня минулоріч отримав нагороду "За зразкову службу". Загалом за час служби отримав три нагороди.

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20 лютого

Василь БОГОНОСЮК

років: 38

родом: із села Васильків Чортківського району Тернопільської області

залишилися: дружина та двоє доньок

Загинув від кулі снайпера. Він перебував на спостережному посту, помітивши рух з боку ворога, попередив побратимів та відкрив вогонь. Ворога зупинили, він відступив. Під час зміни воїном позиції його наздогнала ворожа куля. У лікарні міста Курахове йому двічі запускали серце, але поранення виявилися несумісними з життям.

Старший солдат, служив у 3-му батальйоні "Воля" 24-ї бригади ім. короля Данила. На фронт пішов добровольцем у 2014 році. Контракт на службу підписав нещодавно.

"Ми дали обіцянку один одному, що повернемось додому разом. Як прийшли удвох, то так і повернемось назад. Однак вийшло так, що він мене просто лишив одного. Важко, мені дуже важко", – сказав загиблого "Монах".

За мужність та пильність Василя Богоносюка подано до нагородження (посмертно).

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23 лютого

Євген ФУРСОВ

років: 43

родом: з міста Дружківка Донецької області

залишилися: батьки, дружина та донька

Загинув унаслідок прямого влучення снаряду під час обстрілу.

Військовослужбовець 122-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади. Контракт на службу підписав у вересні 2018-го.

"Його поважали співслужбовці, довіряли командири. Він був готовий прийти на допомогу побратимам у складних задачах. Євген - перший загиблий військовий з нашого міста", - розповів громадський активіст Павло Островський.

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24 лютого

Борис БОРДИНЮК

років: 31

родом: із Благовіщенки Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

залишилися: матір та двоє сестер

Загинув унаслідок поранення голови уламком під час мінометного обстрілу поблизу Катеринівки Попаснянського району на Луганщині.

Військовослужбовець 54-ї бригади. Контракт на службу підписав у серпні 2016 року.

28 лютого Борис мав святкувати свій 32-й день народження.

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25 лютого

Олександр МЕДІНЦЕВ

років: 31

родом: з міста Соледар Донецької області

залишилися: батьки та сестра

Загинув унаслідок кульового поранення голови поблизу Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області.

Солдат, служив заступником командира БМП і навідником-оператор у 54-й бригаді. На фронт поїхав близько року тому, нещодавно підписав контракт на службу.

"Назавжди запам'ятається його посмішка. Він був осяйним. І дуже добрим. Коли у мене в родині сталося горе, то Саня або як його ще друзі називали Меца, дуже нас з братом підтримував. М'який, чуйний, доброзичливий, завжди готовий прийти на допомогу", - розповіла подруга бійця Яна.

Олександра поховали у рідному місті 1 березня у перший день весни.

Порівняно з січнем у лютому зросла кількість обстрілів — 284 проти 201. Противник щодня порушує умови перемир'я, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Бойові дії стали активнішими. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що загострення пов'язане з поточною ситуацією в країні і скероване на те, аби відволікти увагу від недавніх скандалів.