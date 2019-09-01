Пропускные пункты Донбасса сменили режим работы

С 1 сентября КПВВ работать по осенним графиком. Фото: vchasnoua.com

С 1 сентября Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Донбассе переходят на осенний режим работы.

Теперь людей пропускать с 7:00 до 18:30, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В частности, по осенним режимом будут функционировать следующие дорожные коридоры:

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"Стаханов - Золотое - Горное - Лисичанск" - КПВВ "Золотое";

"Горловка - Бахмут" - КПВВ "Майорское";

"Донецк - Курахово" - КПВВ "Марьинка";

"Донецк - Мариуполь (через Мариуполь)" - КПВВ "Новотроицкое";

"Новоазовск - Покровск - Талаковка - Мариуполь" - КПВВ "Гнутово" (с.Пищевик)

"Станица Луганская - Счастье - Новоайдар" - КПВВ "Станица Луганская".

Часть Донецкой области уже 5 лет находится под оккупацией. Местные власти ДНР всячески пытаются усложнить жизнь местных жителям, поднимая цены на продукты, лекарства, усиливая законы.