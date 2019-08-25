"Молодежи практически нет. Она на заработках в Москве" - жизнь в ДНР

Часть Донецкой области уже 5 лет находится под оккупацией. Местные власти ДНР всячески пытаются усложнить жизнь местных жителям, поднимая цены на продукты, лекарства, усиливая законы.

"Молодежи практически нет. Вся она на заработках в Москве, Ростове. Некоторая часть - в Украине, - говорит Gazeta.ua местная жительница Тореза Наталья Ивановна. – Те, кто остается на местах перебивается небольшими заработками на местных предприятиях. В месяц это получается до 2500 тысяч гривен".

С повышением выплат на территории ДНР, цены также поднялись на продукты питания. Местные жители жалуются, что экономить приходится практически на всем.

"Мясо практически не покупаю. Проще купить килограмм колбасы за 75 гривен за килограмм. Курица стала дорогим удовольствием для обычных людей. Твердый сыр тоже не покупаю. За хороший нужно отдать 170 за 1 кг. Спасаемся тем, что едим яйца, солим сало, дешевые вареники", - рассказывает жительница Амвросиевки Нина Волхова.

Цены на конфеты в ДНР очень дорогие. За килограмм российских просят более 110 гривен.

На каждом углу по всей территории ДНР развешивают листовки с призывом служить в местных армиях. Это одна из самых высокооплачиваемых работ. Обещают за службу от 15 тыс рублей (5724 грн).

В некоторых городах ОРДО проблемы с коммунальными услугами. Мусор не вывозят практически месяц, холодную воду подают по часам.

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Германия ожидает начала мирных договоренностей на Донбассе после того, как будет сформировано новое правительство Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Федеративной Республики Германии Гайко Маас 21 августа на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Маас обратил внимание, что для мирного урегулирования на Донбассе необходимые конструктивные шаги с обеих сторон.