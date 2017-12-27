При обмене пленными фактически легализовали ДНР и ЛНР - эксперт

Обмен пленными на КПП близ Горловки. Олег Жданов считает, что договариваться с боевиками напрямую не стоило

Обмен пленными с непризнанными ДНР и ЛНР подорвал политический имидж Украины.

Именно на это и рассчитывал президент РФ Владимир Путин, когда давал соответствующую команду боевикам, рассказал Gazeta.ua 52-летний Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт.

"Страна проиграла в политическом плане и международный рейтинг Украины очень снизился. 2,5 года подгруппа в Минске вела переговоры от имени президента Украины об освобождении заложников - никакого результата. А здесь Виктор Медведчук обратился к Путину и вопрос обмена пленными решился за 2 недели . Договариваясь непосредственно с главарями боевиков, мы легализовали ДНР и ЛНР. Это очень большая опасность для политического имиджа Украины.

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Больше всех от этого страдает президент Петр Порошенко - получил сокрушительный удар и на внутриполитической, и на международной арене. Путин затем скажет: "Он сумел за две недели сделать то, о чем Порошенко договаривался два года. Проголосуйте за Виктора Медведчука и получите мир и стабильность". Хочет вернуть его в большую политику. Президентом не станет - его имидж не соответствует должности. Для Медведчука готовят пост премьер-министра при новом президенте Украины. В том, чтобы Порошенко проиграл на предстоящих выборах, заинтересованы и Вашингтон, и Москва. Зарекомендовал себя как человек, который не способен договариваться ", - прокомментировал обмен пленными Жданов.

Украинская сторона передала незаконном вооруженном формированию ЛНР 75 человек из 99, которые были в списке. Президент Петр Порошенко поздравил по телефону первых освобожденных из плена ОРДЛО украинском и контролирует весь процесс обмена.