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четверг, 23 июля 2020 10:59

Президент Швейцарии приедет на Донбасс

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Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга и президент Украины Владимир Зеленский 23 июля посетят Донбасс.

Об этом сообщает посольство Швейцарии в Киеве в Twitter.

В сообщении говорится, что Симонетта Соммаруга осуществит совместный визит с Владимиром Зеленским на восток Украины, "чтобы из первых рук узнать о ситуации в Донецкой и Луганской областях, пострадавших в результате конфликта".

Автор: Twitter/Посольство Швейцарии в Украине
  Информация о визите президента Щвейцарии на Донбасс в Twitter
Информация о визите президента Щвейцарии на Донбасс в Twitter

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В посольстве особо подчеркнули, что Швейцария является партнером Украины и будет в дальнейшем поддерживать ее на пути к миру и устойчивому развитию.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга должна была посетить Украину в конце марта, но отложила государственный визит из-за пандемии. Программой нынешнего визита, помимо поездки на Донбасс, предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций по широкому спектру вопросов двусторонних отношений и взаимодействия государств на международной арене.

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Дата
23
июля

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