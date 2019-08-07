Президент даст семьям погибших морских пехотинцев квартиры

Президент України Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям 4-х военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела со стороны боевиков вблизи Павлополя Донецкой области.

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самому младшему 21: появились данные о погибших на Донбассе морпехах

6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военных. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Путиным.