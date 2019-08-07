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среда, 07 августа 2019 14:01

Президент даст семьям погибших морских пехотинцев квартиры

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Президент даст семьям погибших морских пехотинцев квартиры
Зеленский даст квартиры семьям погибших солдат. Фото РБК-Украина.

Президент України Владимир Зеленский распорядился выделить квартиры семьям 4-х военнослужащих, которые погибли 6 августа в результате обстрела со стороны боевиков вблизи Павлополя Донецкой области.

"Глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры", - сообщила пресс-служба президента.

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6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военных. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Путиным.

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07
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