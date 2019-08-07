Самому младшему 21: появились данные о погибших на Донбассе морпехах

6 августа на Донбассе погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов.

Все они бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Белинского.

Погибшие - 1988-го, 1995-го, 1998-го и 1999 годов рождения и с разных регионов Украины.

Старший матрос Александр Шарко

Парень 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде был помощником гранатометчика.

Автор: Черниговский областной военкомат Старший матрос Александр Шарко. Родом из Черниговщины

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Матрос Владислав Рак

Родился в 1998-м. Родом из поселка Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты служил в должности гранатометчика.

Автор: Черниговский областной военкомат Матрос Владислав Рак. Родом из Черниговщины

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Солдат Сергей Шандра

Родился в 1995-м. Из села Торчин Хмильницкого района Винницкой области. у Сергея осталась только мать (отец умер год назад) и сестра, которая с семьей проживает отдельно.

Солдат Сергей Шандра. Родом из Винницкой области

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Матрос Василий Курдов

Родился в 1999-м. Родом из села Анновка Братского района Николаевской области.

Матрос Василий Кудров. Родом из Николаевской области

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Обстрел, во время которого погибли морпехи, произошел 6 августа в период с 10:20 до 10:30 в районе населенного пункта Павлополь. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет.