Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович

Украина должна "заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть совместного примирения". Фото: "УНИАН"

Возможно мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Ключ к нему находится в руках президента РФ Владимира Путина.

Об этом 19 января заявил советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, пишет "24 канал".

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за день, если это решит единственное лицо в мире – Путин. Сейчас я не вижу желания идти на компромисс. Россия способна бесконечно поддерживать войну на Донбассе, это для нее немного стоит. Но и Путин не молодеет, и санкции давят, и Европа. Я надеюсь, появится давление и новой администрации Соединенных Штатов, что может стать шагом к позитивным сдвигам", – сказал Арестович.

Он также отметил, что Украина должна "заниматься тактикой и искать возможности для решения стратегических вопросов, то есть общего примирения".

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Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что перед ним в ТКГ поставлена ​​задача улучшить коммуникацию, "захватить повестку дня" и информировать общественность быстрее, чем российская сторона.