Арестович рассказал о своих обязанностях в ТКГ

Основная задача Арестовича - закрыть большую информационную дыру. Фото: apostrophe

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович рассказал, что перед ним в ТКГ поставлена ​​задача улучшить коммуникацию, "захватить повестку дня" и информировать общественность скорее, чем российская сторона.

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю".

"Сказали, что провал по коммуникациям: кейс Фокина (Витольд Фокин - заступник главы украинской делегации в ТКГ с 18 августа до 30 сентября 2020 года, - Gazeta.ua) - все говорят, что хотят. Спросили, что бы я рекомендовал. Я сказал: ребята, вы и коммуникации - это очень разные вещи. Стандарт НАТО - это единственный голос. 2-й момент: когда Козак (Дмитрий Козак - заместитель главы Администрации президента России, - Gazeta.ua) что-то озвучивает раньше Ермака - это неприемлемо. Мы должны захватить повестку дня и потом можно идти курить бамбук. Наши новости и анонсы всегда должны выходить раньше, чем российские. Им все понравилось, и после этого было предложение поработать", - пояснил Арестович.

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Он не знает, кто его рекомендовал на должность, но говорит, что с головой Офиса президента Андреем Ермаком он встречается почти каждый день.

Его основная задача - закрыть большую информационную дыру. По словам Арестовича, задачи ему ставит Ермак. Они касаются стратегической коммуникации.

С Михаилом Подоляком, советником председателя ОП, который отвечает за коммуникации, Арестович согласовывает пресс-релизы. При этом он отметил, что Подоляк "не гасит его инициативы и не вносит правки".

С министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова Арестович координируется по работе ТКГ.

Арестович ответил, зачем он Ермаку, если есть Подоляк.

"Там нужно обладать специфическими знаниями: человек должен разбираться в военном деле и одновременно в информационной политике. Таких людей в стране мало - где-то пять".

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович извинился за распространенный им российский фейк об убитом воине Вооруженных сил Украины после пересечения линии разграничения. 28 октября военный обозреватель стал спикером украинской делегации в ТКГ. Уже 1 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.