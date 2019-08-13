Предприниматели украли военного имущества на большую сумму

Контрразведка СБУ в Николаеве блокировала действие нелегальной продажи военного имущества за границу.

Продукцию поставляли из государственного предприятия "Заря"-"Машпроект", сообщают в пресс-службе СБУ.

"Местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии", - говорится в сообщении.

Автор: СБУ На фото изъятые у злоумышленников детали

С завода продавали газотурбинного оборудования военного назначения.

Сотрудники СБУ во время обысков обнаружили и изъяли вещественные доказательства: жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей.

Автор: СБУ На фото изъятые у злоумышленников детали

Их используют для обслуживания кораблей ВМС Украины.

Стоимость имущества, которое изъяли у злоумышленников, - 7 млн. грн.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области обнаружили рейдеров, которые отчуждали имущество жителей оккупированных территорий.