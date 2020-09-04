"Православный открытый Киев" - рассказали, что поможет победить Россию

Мирослав Маринович рассказал, что нам поможет выиграть в войне с Россией. Фото: Валерий Шмаков

Наше духовное единство и сила нам поможет победить в войне с Россией, говорит диссидент, член инициативной группы "Первого декабря" Мирослав Маринович.

"Между Россией и Украиной постоянно идет спор по наследованию Киевской Руси. Украина должна возродить модель Киева, которая следует из глубинных источников тогдашней культуры. Киев и Москва - не два обособленных центры, а геополитические" сообщающиеся сосуды ". Это проявляется и в государственной, и в церковной сфере. Подъем уровня пассионарности в одном "сосуде" почти автоматически означает опускание во второй ", - объясняет Маринович.

Формулой спасения Украины, говорит, есть не "китайская стена" между ней и Россией, а духовный подъем Киева, благодаря которому сюда перейдет цивилизационный "момент движения".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Диссидент рассказал, откуда в Украине выйдут новые политики

"10 лет назад руководители и верующие Православной церкви Украины не думали, что могут отойти от Московского патриархата. Это произошло, и они мыслят в другом ключе. 10 тезисов активистов Православной церкви (документ создала инициативная группа священства и мирян ПЦУ. Содержит предложения, как Украинский Церкви реформироваться, стать более открытой. - Краина) - мощная интеллектуальная составляющая. это православный открыт Киев, а не закрыт в противостоянии с "третьим Римом". Если это и дальше развивать, получим духовные силы выиграть в России цивилизационно".

ЧИТАЙТЕ ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С МИРОСЛАВОМ МАРИНОВИЧЕМ В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КРАИНА"

Зеленский хочет войти в историю, как тот, кто принес мир в Украине. Это не преступная идея. Но таковыми могут стать способы достижения, говорит Мирослав Маринович