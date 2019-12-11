"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт

Константин Батозский: Своей критической позицией на саммите Путин в очередной раз показал миру свое лицо. Фото: ТСН

Весь мир увидел, что Кремль не заинтересован вообще в прекращении войны на востоке Украины. В то время Владимир Зеленский всеми силами показывал стремление сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это можно назвать главным результатом саммита в Париже.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Константин Батозский.

Во время переговоров договорились о полном прекращении огня. Какая вероятность, что этот пункт реализуют?

- Всегда хочется верить в лучшее, но предыдущий опыт показывает, что нет никакой гарантии реального прекращения огня. Этот пункт кочует с одного коммюнике в другое. У нас не сильно изменилась линия фронта, непонятно, на каких именно участках будет новое разведения. Поэтому реальных предпосылок для режима тишины нет.

Разведение войск в дополнительных трех участках - это удачное решение? Какие это могут быть участки?

- Разведение еще в трех точках - это удачное решение. Любая работа в таком направлении укрепляет доверие к украинской стороне со стороны простых жителей оккупированных регионов. Это может помочь решить некоторые проблемы тех, кто периодически пересекает линию разграничения. Логика подсказывает, что для нового разведения выберут какие-то три точки на границе Луганской области. Эта часть наиболее удаленная от свободной Украины. Местные жители там вообще не чувствуют поддержки со стороны украинской власти. Разведение и облегчение пересечения границы может показать им, что о них помнят.

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Стороны не договорились о передаче Украине контроля над границей, Путин ссылается здесь на Минские переговоры, говоря, что это возможно только после местных выборов. Как должны действовать в этой ситуации?

- Своей критической позицией по этому поводу Путин в очередной раз показал миру свое лицо. Мне нравится как закончился саммит для него. Лидер России не смог достичь своих поставленных целей в Париже. На итоговой пресс-конференции после саммита он говорил последним. Сразу после вступительной речи получил вопрос от представителей прессы. Его спрашивали о резонансных событиях с участием россиян. А именно о том, что Международное антидопинговое агентство запретило спортсменам РФ участвовать в общих соревнованиях. Также про убийство в Берлине одного из лидеров чеченской оппозиции. Это было очень показательно. Постоянно как только Европа начинает оттаивать по отношению к России, высказывать какую-то минимальную привязанность, как сейчас это делает президент Макрон, россияне совершают какую-то гадость. Напоминают всему миру, кем они являются на самом деле.

Относительно возвращении контроля над границей железобетонная позиция Путина выглядит дико на фоне нашего желания хоть как-то помочь ситуации. С другой стороны это означает, что ничего не изменится, потому что к общему знаменателю не пришли. Надеюсь, состоится обмен пленными. Остальные вопросы - граница, местные выборы - остались нерешенных.

Меркель говорила о возвращении Минских соглашений к жизни. Каким образом это может произойти?

- Эта реплика Ангелы Меркель действительно очень значительна. Канцлер Германии фактически опровергла Путина, который безапелляционно отстаивает "Минск". Сказала, что договоренности можно менять. Это - важный сигнал. Как стоит менять букву "Минск" пока не понятно. К этому должны прийти лидеры переговоров. Однако сам факт, что международные партнеры не относятся к этому документу как к устойчивому и безальтернативному, внушает положительные надежды. Все зависит от переговоров, они должны продолжаться. Однако должны быть готовы, что диалог придется вести со стеной. Надо и дальше долбить эту скалу.

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Договорились встретиться в течение 4 месяцев и обсудить политические и вопросы безопасности. О чем конкретно могут быть те переговоры?

- Если переговоры пройдут через 4 месяца, будут проходить на фоне интересного контекста. В марте начнется суд в Голландии по поводу сбитого боевиками нал Донбассом Боинга МН-17. От России ждут сотрудничества. Нидерландская прокуратура объявила список людей, которых они хотят видеть на скамье подсудимых. Среди них граждане РФ и боевик из Тореза Владимир Цемах. Если второй раунд переговоров состоится именно тогда, на российскую делегацию будет оказываться большее давление со стороны среды. Это условно поможет той же Ангеле Меркель или нашему лидеру говорить со сторонниками снятия санкций из Москвы. Смогут показывать, какой Путин недоговороспособный, как много преступлений совершил его режим.

Как оцениваете участие Зеленского в саммите? Как он себя проявил?

- Мне не было стыдно за украинскую делегацию и ее лидера. Однако команда Зеленского должна вынести важный урок. Именно они разожгли волну недоверия и скептицизма относительно переговоров в Париже со стороны общественности. Атмосфера закрытости, кулуарных переговоров очень раздражала общество. В следующий раз процесс должен быть более публичным, к нему следует привлечь больше людей. Фокус принятия решений по Донбассу должен быть не в Офисе президента, а у гражданского общества.

В Париже 9 декабря встретились лидеры Украины, России, Германии и Франции на первой за три года встрече в "нормандском формате".

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин подписали совместное коммюнике после переговоров. Договорились о прекращении огня на Востоке Украины и обмен пленными "всех на всех". Эти пункты должны воплотить до конца 2019 года. Кроме того, договорились о разведении сил на трех дополнительных участках. На каких именно - пока неизвестно. Завершиться разведения должно до конца марта 2020 года.