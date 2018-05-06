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воскресенье, 06 мая 2018 12:27

Пожар и раненый житель: боевики дважды обстреляли Зайцевое

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Пожар и раненый житель: боевики дважды обстреляли Зайцевое
6 мая боевики дважды обстреляли Зайцевое на Донетчине. Фото:Politeka

Сегодня, 6 мая, около 11 часов боевики дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцевое на Донетчине.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня, 6 мая, около 11 часов российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцевое Бахмутского района, что на Донетчине. По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь. О теракте сообщено представителям совместной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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5 мая во время рейда одно из подразделений взяло в плен боевика. Террорист принадлежал к 3-му батальону 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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