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суббота, 05 мая 2018 16:10

На Донбассе взяли в плен террориста

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5 мая во время рейда одно из подразделений взяло в плен боевика.

Террорист принадлежал к 3-му батальону 7-й мотострелковой бригады российско-террористических войск, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Автор: Facebook
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Военнослужащих 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады, участвовавших в рейде, представили к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет.

Боевики уничтожили автомобиль общественной организации "Христианская служба спасения" у Опытного Донецкой области. Отмечается, что группа волонтеров отправилась на этом авто из Авдеевки к Опытному для оказания гуманитарной помощи местному населению и военнослужащим.

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05
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