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суббота, 05 мая 2018 01:50

Боевики на Донбассе уничтожили авто с гуманитаркой

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Боевики на Донбассе уничтожили авто с гуманитаркой
На Донбассе уничтожили авто с гуманитарной помощью. Фото: Пресса Украины

Боевики уничтожили автомобиль общественной организации "Христианская служба спасения" у Опытного Донецкой области.

"Примерно в 16:20 во время обстрела со стороны НЗФ (предположительно со стороны терминала Донецкого аэропорта) в районе населенного пункта Опытное Ясиноватского района Донецкой области, было уничтожено гражданский автомобиль Nissan Тerrano, принадлежащий ОО" Христианская служба спасения ", - говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что группа волонтеров отправилась на этом авто из Авдеевки к Опытному для оказания гуманитарной помощи местному населению и военнослужащим.

Когда автомобиль остановился для разгрузки гуманитарной помощи, то водитель и пассажиры, стоявшие неподалеку от машины, услышали шипение и увидели ракету, которая летела на авто.

"В результате попадания указанной ракеты (предположительно выпущенной с ПТУР) гражданский автомобиль вместе с имуществом был уничтожен", - говорится в сообщении.

Волонтеров эвакуировали в Авдеевку. Представители общественной организации не пострадали.

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3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее загорелась сухая трава. Общая площадь пожара составила 35 га. Пожар сопровождался взрывами боеприпасов. По информации ДСНС и Минобороны - взрывы были единичными, по свидетельствам местных жителей - интенсивность составила 1 взрыв в 5-10 секунд.

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