Поют на украинском: показали подпольную жизнь Донецка

Молодежь в Донецке считает своей Родиной Украину.

В ДНР молодежь поет украинские песни и мечтает уехать за границу.

Журналистка телеканала "Дождь" Лиля Яппарова сняла видео о второй жизни оккупированного Донецка.

Юноши и девушки собираются в баре, который находится в 10 километрах от украинских позиций, после наступления комендантского часа.

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На камеру рассказали, что "считают своей родиной Украину, а все остальное их не интересует". Многие мечтают уехать за границу, потому что не видит перспектив. Один из ребят сказал, что часто пьяные боевики подпевали песням "Океану Ельзи".

На днях директор лицея в Донецке назвал террористов оккупантами. Говорил ученикам, что российские наемники стремятся завоевать Донбасс.