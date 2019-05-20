Потому что это Украина: спасатели отремонтировали дома в прифронтовых городах

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"Личный состав ГСЧС продолжал аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Сопино, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

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