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среда, 22 мая 2019 15:07

Потому что это Украина: спасатели отремонтировали дома в прифронтовых городах

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В прифронтовой Донецкой области спасатели отремонтировали поврежденные из-за обстрелов жилые дома.

"Личный состав ГСЧС продолжал аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Сопино, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

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Автор: ООС
  На фото спасатели, задействованные в проведении ООС чинят дома местных жителей
На фото спасатели, задействованные в проведении ООС чинят дома местных жителей

По неделю спасатели починили 10 домов.

Автор: ООС
  На фото спасатели, задействованные в проведении ООС чинят дома местных жителей
На фото спасатели, задействованные в проведении ООС чинят дома местных жителей
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 Луганской области. Обстрел вели из артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела, передает пресс-служба ООС.
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Дата
22
мая

5 лет бойни под Волновахой: в ночном нападении на лагерь погибли 15 украинских бойцов

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