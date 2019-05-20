Потому что это Украина: спасатели отремонтировали дома в прифронтовых городах

В прифронтовой Донецкой области спасатели отремонтировали поврежденные из-за обстрелов жилые дома.
"Личный состав ГСЧС продолжал аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное и Сопино, говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
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По неделю спасатели починили 10 домов.
На Донбассе боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 Луганской области. Обстрел вели из артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела, передает пресс-служба ООС.
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