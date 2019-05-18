Боевики обстреляли жилые дома на Донбассе

Боевики из минометов обстреляли жилые кварталы в Золотом-1. Фото: Facebook

На Донбассе боевики обстреляли жилые дома в Золотом-1 Луганской области.

Обстрел вели из артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, которая 17 мая провела фотофиксацию по факту обстрела, передает пресс-служба ООС в Facebook.

"Установлено, что около семи утра вооруженными формированиями РФ в направлении Первомайска осуществлено обстрел населенного пункта Золотое-1 с применением артиллерийских систем калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Так, по улице Леси Украинки от попадания в дом и разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм разрушена крыша, частично поврежден потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне.

"Владелец дома сообщил, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели", - отметили в ведомстве.

Во время обстрела были повреждены и соседние дома, где было зафиксировано выбитые стекла в окнах жилых и хозяйственных построек, еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

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Также на месте обстрела по третьему адресу зафиксировано шесть воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 мм на расстоянии около 800 метров от жилых домов населенного пункта Золотое-4.

На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военных получили ранения. Вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм и другое вооружение.