Потеряли семерых: ВСУ нанесли мощный удар

Украинские военные в сутки обезвредили семерых террористов. Фото: Politeka

Украинские бойцы нанесли террористам на Донбассе мощный удар.

У противника есть человеческие жертвы, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

"Противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе трижды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе Светлодарской дуги трижды применил 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской совершил очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

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По данным разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены ", - говорится в сообщении.

18 июля боевики только 1 раз нарушили режим прекращения огня.