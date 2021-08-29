Посольство США призвало Россию прекратить войну на Донбассе

Посольство США призвало Россию прекратить агрессию против Украины.

Заявление опубликовали 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины.

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"В День памяти защитников Украины мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы поддерживаем народ Украины и призываем Россию прекратить агрессию против Украины", - говорится в сообщении посольства.

29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Этот день приурочен событиям Иловайской операции 2014-го на Донбассе.

18 августа 2014 года украинские военные вошли в город Иловайск Донецкой области. Взяли под контроль часть города. Российские войска зашли в тыл украинской группировки с территории РФ 23 августа. Пересекли границу в районе Амвросиевка-Белояровка, Краснодона и Новоазовска.

Действовали одновременно на четырех направлениях. Украинские войска оказались в окружении. Враги вышли в Мариуполь, отбросили украинские войска в Северского Донца.

В течение двух недель в районе Иловайская шли бои. Российские войска смогли сломить сопротивление и заставить отступать.

В ночь на 29 августа Путин обратился к "силам ополчения" с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении.

29 августа в 6:00 утра российский офицер прибыл в Многополье и сообщил украинской стороне, что выход должен происходить без оружия. В 8:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города по предварительно договореной с российской стороной маршрутам. Но прицельно расстреливала русская артиллерия.

Во время прорыва украинская армия понесла тяжелые потери - до половины от общего числа потерь за все время АТО.