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четверг, 15 апреля 2021 07:59

Последние новости с передовой: оккупанты бьют во всех направлениях и укрепляют позиции

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Последние новости с передовой: оккупанты бьют во всех направлениях и укрепляют позиции
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 14 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Отмечается, что неподалеку Светлодарска и Золотого-4 противник обстрелял позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - из стрелкового оружия. В направлении Невельского били с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у Берегового - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Майорская враг дважды дистанционно минировал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. А вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами. В частности неподалеку Крутой Балки Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников. Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи Золотого-5", - рассказали военные.

По состоянию на утро 15 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его выполнением. Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины. От оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ для других международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.

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Дата
15
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