После суток в режиме тишины обстрелы в ООС возобновились

По сутки 6 августа не было ни одного обстрела в ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

6 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Об этом говорится в утреннем возведении штаба операции Объединенных сил по состоянию на 7 часов утра 7 августа.

"Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия ворога.Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой", - сообщил представитель командования Объединенных сил Василий Лабай.

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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушали провозглашен режим прекращения огня. Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечено в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

Одиночные неприцельно выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Во время рабочей поездки в Донецкой и Луганской областей президент Владимир Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения Операции объединенных сил. Он проверил, как соблюдается режим прекращения огня, который начал действовать 27 июля сообщает Офис президента.