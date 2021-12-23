Посчитали батальонно-тактические группы РФ возле границы Украины

Украинский военный идет по улице села Пески. Это передовая позиция наших военных возле оккупированного Донецка. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

По состоянию на 23 декабря у границы Украины насчитывается около 52 батальонно-тактические группы вооруженных сил Российской Федерации. Это количество может увеличиваться.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный во время брифинга, передает "Укринформ".

"В этом году РФ для запугивания не только Украины, но и западных партнеров уже делала то, что делает сегодня. На сегодняшний день мы где-то насчитываем около 52 батальонно-тактические группы. Они осуществляют движения вдоль государственной границы Украины. Но хочу напомнить, что в апреле этого года их было 62. Да и вообще у них есть такая возможность увеличить и до 150. Поэтому задача наших военных – наблюдаем, готовимся, никоим образом не расслабляемся, делаем свое дело", - сказал Залужный.

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На вопрос, наблюдается ли дальнейшее наращивание российских войск в оккупированном РФ Крыму, Залужный ответил:

"Так же увеличение и по Крыму. Например, за последнюю неделю произошло, я бы сказал, незначительное увеличение. Мы насчитали около 1500-1800 человек в соответствии с прошлой неделей. Да, происходит это (наращивание. - Gazeta.ua), да Российская Федерация это делает. С какой целью – это отдельный разговор".

По состоянию на 22 декабря у границ Украины в 200 км находится 122 тыс. российских военных. На расстоянии 400 км - более 143 тыс., заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.