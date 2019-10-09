Посадили трех боевиков "ДНР"

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Суд приговорил к 9 годам заключения трех боевиков так называемой ДНР, задержанных Службой безопасности Украины.

Трое жителей Донецкой области в 2014 году, чтобы подзаработать, добровольно вступили в террористической группировки "Казачий союз" Регион войска Донского ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

Они занимали должности стрелков и разведчика, имели на вооружении бронированную технику, гранатометы и минометы. Принимали участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Террористы получали вознаграждение в размере почти 10 тыс. Российских рублей, но впоследствии им пришлось служить бесплатно. После того как среди различных групп боевиков начали возникать конфликты, их группировки расформировали. Впоследствии злоумышленники скрылись от своих главарей и скрывались у родственников в подконтрольной Украины территории.

В 2018 году работники СБУ задержали боевиков на территории Донецкой области. Во время обысков обнаружили фото, видео, военные награды и другие доказательства их причастности к террористической деятельности.

К пяти годам лишения свободы приговорили уроженца РФ, который пытался совершить теракт в Запорожье. Мужчина жил в Донецкой обл. Теракт заказали представители МГБ ДНР.