Посадили уроженца РФ, который готовил теракт

Россиянина осудили на 5 лет. Фото: СБУ

К пяти годам лишения свободы приговорили уроженца РФ, который пытался совершить теракт в Запорожье.

Мужчина жил в Донецкой обл. Теракт заказали представители МГБ ДНР, сообщили в Службе безопасности Украины.

Следователи установили, что подозреваемого завербовали террористы на оккупированном Донбассе. Там он прошел подготовку в учебном центре.

В Запорожье злоумышленник имел с собой самодельную взрывчатку с дистанционным управлением мощностью около 1,5 кг пластида. Взрыв должен был привести к значительным жертвам среди населения и дестабилизации ситуации в регионе.

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Благодаря вмешательству контрразведки теракт предупредили. Бомбу заменили на муляж, злоумышленника задержали непосредственно при попытке подрыва. Свою вину россиянин признал.

Украинские военные на Донбассе ликвидировали двух наемников Кремля. Один из ликвидированных - Евгений Герасимов - был внесен в базу данных "Миротворец".