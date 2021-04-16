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пятница, 16 апреля 2021 18:04

Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России

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С конца марта этого года Россия активно наращивает военные силы возле Украины. Лагерь разбили в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями. По данным разведки ВСУ, Кремль уже перебросил туда 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников, однако военные будут прибывать еще до конца апреля. Параллельно не утихает обсуждение, какие на самом деле планы у РФ - наступать или похвастаться силой.

Gazeta.ua спросила у участников боевых действий: чем закончится нынешнее обострение на Донбассе?

Автор: facebook/ООС
  Военные Украины однозначно дадут отпор России, но вряд ли она решится
Военные Украины однозначно дадут отпор России, но вряд ли она решится

Андрей Римарук, бывший боец ​​53-й бригады и волонтер фонда "Вернись живым":

Нынешняя ситуация на востоке ничем не закончится. Ошибочное суждение, что на Донбассе происходят какие-то обострения. Периоды войны последние два года мало чем отличаются. Все повторяется. Если посмотреть на количество обстрелов в марте-апреле прошлого года и текущего, то увидим примерно одинаковое количество. В 2020-м в начале года враг реже стрелял из миномета и не применял ствольную артиллерию, но в марте по этим пунктам активизировался. Такая же ситуация и в этом году.

Взимание войск к границе с Украиной можно объяснить военными учениями "Кавказ-2021", кстати, во время этих же тренировок в 2016-м техники было даже немного больше. Кроме того, они это делают показательно, демонстрируя силу. Еще одной причиной является Крым. РФ прекрасно понимает, что на полуострове будет техногенная катастрофа - полное отсутствие питьевой воды. Им нужно как-то заставить Украину идти на уступки. Увеличение военного присутствия на оккупированной территории может свидетельствовать как раз об этом.

В общем к наступлению врага на подконтрольную Украины территорию, наша армия полностью готова. Но этого не будет. Разве что боевые действия вроде тех, что были в 2014-2015 годах, возможны на каком-то участке фронта или в районе крымского перешейка.

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Евгений Терещенко, защитник Донецкого аэропорта:

Война продолжается и сейчас, но все обстоятельства, что возникают, свидетельствуют о начале более острого военного конфликта. Его вероятность, пожалуй, самая высокая за последние 6 лет. Украинская армия и народ в целом готовы к обострению, а вот госаппарат - нет. Действия министра обороны, главы Генштаба ВСУ и главнокомандующего никак не помогают нации бороться с врагом. Кроме того, в публичной плоскости присутствует конфликт между главой Минобороны и Генштаба. Мы не сможем успешно двигаться вперед, когда внутри госаппарата нет согласования.

Автор: facebook/ООС
  Украинская армия готова к наступлению врага, а держапарт - нет
Украинская армия готова к наступлению врага, а держапарт - нет

Тарас Костанчук, председатель ОО участников боевых действий "Сармат", бывший командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасса":

Результат нынешнего обострения на Востоке трудно прогнозировать. Надеюсь, что это будет наша победа. А вот в возможное наступление врага не верю, даже в локальное, например, на Мариуполь. Это означает тотальную войну и соответственно очень тяжелые последствия для России.

Если так и произойдет, то украинская армия элементарно отобьет нападение теми силами, что сейчас собранные на Донбассе, но с большими потерями обеих сторон. Однако нашим военным будет очень трудно устоять, если Россия нападет сразу с трех направлений - Востока, Юга и Севера. Тогда будут кровопролитные бои, которые затянуться на несколько месяцев. Но такое развитие событий невозможно, потому что будет означать третью мировую войну в горячей фазе.

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Автор: facebook/ООС
  Украинская армия не та, что была раньше. Россия это признает
Украинская армия не та, что была раньше. Россия это признает

Дмитрий Резниченко, ветеран АТО, инструктор батальона "Донбасс":

О том, чем закончится обострение Донбассе, сейчас, пожалуй, гадает чуть ли не весь мир. Вся российская военная аналитика наполнена пафосом и утверждением, что они на раз "забрасывают нас шапками", с презрением указывают, что украинская армия - это зброд, алкоголики и нацисты. Но сами видят, что из двух танковых корпусов стало шесть, в несколько раз выросла артиллерия, постоянно проходят военные учения на полигонах. Думаю, война будет, потому что Россия только на это и способна. У них нет никаких рычагов влияния на Украину, кроме войска, потому что все остальное им отрезали. Но, если на нас попрут, то захлебнутся кровью. Вспомним аэропорт в Донецке, который не могли взять более 200 дней.

Россия может напасть на Украину в любой момент. Должны к этому привыкнуть. Панику разгоняют именно россияне. Но при этом сама Россия не выдержит последствий полномасштабного военного вторжения, считает Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

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16
апреля

200 вооруженных мужчин напали на воинскую часть. Есть жертвы

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