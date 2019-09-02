Помощник президента озвучил темы "нормандской" встречи

Помощник Зеленского Андрей Ермак рассказал о "нормандской" встрече. Фото: narodna-pravda.ua

2 сентября в Берлине состоится встреча дипломатических советников глав правительств и государств - участников "нормандского формата".

Во время встречи будут рассматривать формирование повестки дня саммита лидеров стран "четверки". Обсудят обмен удерживаемыми лицами и прекращения огня на Донбассе - об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак в Facebook.

"Мой следующий пункт назначения - Берлин, где состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран" нормандского формата ". Мы будем обсуждать повестку дня предстоящей встречи, среди пунктов которого, безусловно, будут вопросы обмена пленными и прекращение огня на Донбассе", - написал Ермак. Он добавил, что эти вопросы очень деликатные.

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Помощник президента призвал "не поддаваться панике и не создавать информационного шума, основанного на неподтвержденных данных".

"Это может навредить процессу. Уверяю, работа ведется, и как только будет результат - общественность официально проинформируют" - подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в 1,5-часовой беседе обсудили итоги саммита G7.Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время".