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пятница, 30 августа 2019 15:29

Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате"

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Макрон подтвердил намерение провести встречу в &quot;нормандском формате&quot;
Стороны обсудили результаты саммита G7 24-26 августа, что состоялся во французской Биаррице Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в полуторачасовой беседе обсудили итоги саммита G7.

"29 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, которая длилась полтора часа. Со своей стороны Эммануэль Макрон подтвердил намерение провести встречу в "нормандском формате" в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы главы Украинского государства .

Стороны обсудили результаты саммита G7 24-26 августа, что состоялся во французской Биаррице.

Позицию участников саммита о невозможности возвращения России к этой международной площадке в условиях войны на Донбассе и российской оккупации Крыма Владимир Зеленский поддержал.

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"При этом президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит G7 в США в 2020 году", - говорится в сообщении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о важности прогресса по решению кризиса на востоке Украины.

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Дата
30
августа

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