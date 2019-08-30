Макрон рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным

Макрон поговорил с Зеленским. Фото: РБК

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о важности прогресса по решению кризиса на востоке Украины.

"С прицелом на саммит глав государств и правительств Нормандского формата в сентябре, Макрон напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины", – сообщает Елисейский дворец.

Макрон рассказал Зеленскому о "последствиях переговоров, проведённых с президентом РФ в Форте Брегансон, а также — переговоров на саммите G7".

Также президент Франции поздравил Зеленского с утверждением Верховной Радой Алексея Гончарука на посту премьера Украины.

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Раньше, Владимир Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.