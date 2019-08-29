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четверг, 29 августа 2019 08:31

О чем договорились Зеленский с Меркель

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  Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.


"Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Было договорено о подготовительной встрече дипломатических советников глав государств и правительств уже второго сентября. Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Германия о невозможности возвращения России в "Большую семерку" и подтвердил, что Украина остается последовательным в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

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Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон в найближчі тижні організовують саміт в "нормандському форматі" (ФРН, Франція, Росія, Україна). 26 серпня Меркель виступила за проведення переговорів між Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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