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пятница, 19 марта 2021 09:04

Получил пулю в голову: назвали имя погибшего возле Южного воина

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Получил пулю в голову: назвали имя погибшего возле Южного воина
Во время обстрела у Южного на Донбассе погиб младший сержант 55-летний Виктор Пасека из Хмельницкой области. Фото: pixabay.com

Во время обстрела у Южного на Донбассе 18 марта погиб младший сержант 55-летний Виктор Пасека. Он из села Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области.

Служил по контракту, сообщили в Красиловском военкомате.

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"На Донбассе трагически погиб наш земляк Виктор Степанович Пасека. Военнослужащий по контракту получил пулевое смертельное ранение в голову. Проводятся мероприятия по эвакуации тела младшего сержанта в безопасное место", - сказано в сообщении.

Время и место похорон сообщат позже.

18 марта неподалеку от Южного оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела погиб украинский воин. По информации штаба ООС, получил пулевое ранение.

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