Полторак прокомментировал назначение Хомчака

Полторак будет исполнять свои обязанности министра обороны до решения Рады о его отставке. Фото: из открытых источников

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак - опытный офицер.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак после заседания правительства.

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Также, по его словам, сам он пока будет выполнять обязанности министра обороны.

"До принятия решения Верховной Радой я буду выполнять свои обязанности", - добавил он.

По мнению ученого, участника АТО Евгения Дикого, назначение Руслана Хомчака на должность руководителя Генштаба четко показывает, что в самой команде Владимира Зеленского нет никого с достаточной военной компетенцией.