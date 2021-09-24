"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине

Следующим президентом Украины должен быть боевой офицер. Фото:"Украинская правда"

Командующий Украинской добровольческой армии, бывший нардеп и основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош обсудил 21 сентября с ведущим программы "Вердикт" Сергеем Руденко ситуацию с "выборами" в Госдуму РФ, войну на востоке и отношение власти к тем, кто сейчас находится на фронте.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с позицией Яроша по важным вопросам.

О псевдовыборах в Госдуму России с участием украинцев из ОРДЛО

"Каждому надо выбирать: ты либо со страной-агрессором, либо с Украиной, которая ведет войну за независимость. Считаю, что украинцев, участвовавших в выборах РФ, нужно лишать гражданства. Были и будут актуальными законопроекты о криминализации коллаборационизма. Закон о коллаборантах надо принимать, чтобы расставить точки над "і" в вопросах голосований и будущей деоккупации. СМИ РФ промывают мозги тем людям, что находятся на оккупированных территориях. После освобождения Донбасса необходимо будет продолжать войну за одурманенные российской пропагандой умы и души. Не только тех, кто имеет российский паспорт, но и молодежи".

Об агрессии России и реакции мира

"Если бы цивилизованный мир наложил эмбарго на поставки российских нефти и газа, это был бы самый большой удар по РФ с ее империалистическими настроениями. Иначе гибридная война продолжится. Я постоянно ожидаю полномасштабной агрессии против Украины и к этому нужно быть готовым всему народу и власти в первую очередь. Безусловно, у РФ есть агенты влияния, которые работают на Кремль на самом высоком уровне. Не только внутри Украины, но и во многих мировых государствах".

Об угрозах со стороны Беларуси

"С практически аннексированной Россией территории Беларуси идет реальная угроза возникновения еще одного фронта на севере. Поэтому надо максимально активизировать оборону в Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях. Важно постоянно вести работу с протестным средой в соседней стране, помогать противостоять прокремлевском режима Александра Лукашенко. Пока он будет у власти, угроза для нас не минует".

Про "вагнергейт"

"Я знаю, что эта операция происходила, и считаю, что она имела высокие шансы на успех. Когда власть не может взять ответственность за провал, это дискредитирует и демотивирует не только задействованных работников спецслужб, но и ребят на передовой. Когда такие вещи срываются по воле высшего руководства, рано или поздно кому-то придется отвечать. Я бы на месте Зеленского, если уж "лоханулся", то извинился бы, а не продолжал врать. Ложь рано или поздно вылезает. Так не должно быть в государстве, которое воюет с таким большим врагом".

О перспективах внутреннего переворота в РФ

"Есть много факторов внутри РФ, которые могут быть для нас союзными. В частности фактор национальных республик. В прошлом году мы видели протестное движение в Хабаровске. В то же время нашим спецслужбам трудно поддерживать это движение без хорошего финансирования. Надо расшатать Россию. Выделять средства, чтобы играть на опережение.

К внутреннему перевороту отношусь скептически. Российского лидера Владимира Путина может заменить еще худший диктатор. В Кремле Путин сидит не один. Это группа людей, которые создали тот диктаторский режим, который опасен и для русских, и для соседних государств. Иными словами - это коллективный Путин. Когда он уйдет, Украине важно вовремя и правильно сыграть, чтобы Россия не начала проводить еще более агрессивную политику, что тоже возможно".

О власти и выборах следующего президента Украины

"Зеленский пытается понять, что происходит на востоке страны. Не знаю, способен ли он понять это. Новые назначения в ВСУ свидетельствуют о положительных сдвигах. Но есть и много негатива.

Политика сейчас напоминает мне болото. Не хотелось бы активно туда влезать. Увидим ближе к выборам. Не исключаю возможности возвращения при условии возникновения какой-то государственной перспективы.

Считаю, что следующим президентом Украины должен быть боевой офицер, а еще лучше - генерал. Для меня таким человеком является Михаил Забродский. Но это мое субъективное мнение. После Зеленского кому угодно достаточно просто будет показать высокий уровень управления государством".

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"Выборы" в Госдуму РФ состоялись 17-19 сентября. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыму и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там Украинская массово выдавали российские паспорта. 22 сентября Верховная Рада Украины назвала незаконными "выборы" депутатов Госдумы РФ, а Думу - нелегитимной. В 2013-м Дмитрий Ярош создал общественное движение "Правый сектор", куда вошли ряд патриотических организаций. С апреля 2014 года формировал добровольческие отряды для борьбы с российской агрессией. Участвовал в военных действиях, получили ранение. Позже основал Украинскую добровольческую армию. В прошлом году Ярош предлагал Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность руководителя Трехсторонней контактной группы. Президент проигнорировал.