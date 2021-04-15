Ярош назвал условие, при котором Россия победит Украину

Россияне смогут победить украинцев в том случае, если наше общество будет разобщено.
"Если мы будем разобщены – россияне победят нас безусловно", – сказал бывший нардеп и основатель "Правого сектора" Дмитрий Ярош в эфире программы "Право на владу".
В то же время Ярош сказал, что залогом победы Украины станет только единство общества. "Мы готовы сотрудничать с этой властью, с этим военно-политическим руководством", – подчеркнул он.
Ярош пояснил, что с Россией никакие компромиссы невозможны до тех пор, пока она не уберется с украинской земли.
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"Они уже захватили Крым, они уже захватили часть Донецкой и Луганской областей Украины – о каких компромиссах можно говорить?" – пояснил он.
Ранее главный европейский генерал Военно-воздушных сил США Тод Уолтерс сказал, что Россия может вторгнуться в Украину в течение ближайших нескольких недель. Риски оцениваются как низкие или средние.
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