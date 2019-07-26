Показали жизнь легендарных "холоднояровцев" на фронте : 25 фото

Фото: 93 бригада

Мы пережили много - радость возвращения в знакомые города, где защищали Украину в начале войны. Мы пережили смерть наших братьев, встретили Новый год под обстрелами оккупантов, праздновали Крещение и Пасху в окопах. Голосовали на выборах, встречались с волонтерами. Кто-то за это время женился, у кого родились дети. Пишут на странице 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

Десятки фото с ротации бригады на Донецком направлении у Авдеевки опубликовали в сети, начиная с декабря прошлого года.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию 25 кадров из жизни легендарных "холоднояровцев" на обороне границ нашего государства.

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Украинские морские пехотинцы надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения на Приазовье. Бойцы готовы в случае обострения боевых действий дать адекватный ответ оккупационным вооруженным формированиям РФ.