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четверг, 20 декабря 2018 17:58

Показали тренировки ребят из 93 ОМБ Холодный яр

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Показали тренировки ребят из 93 ОМБ Холодный яр
Холоднояровцев тренируются с противотанкового пушкой МТ-12 Рапира - ТСН

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели учения.

Ребята отрабатывали выстрелы из МТ-12 "Рапира", сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"С помощью такой мощной, точной и красивой оружия наши бойцы готовы уничтожить немало вражеской техники", - говорится в сообщении.

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МТ-12 "Рапира" это советская буксируемых 100 мм противотанковая пушка. Сейчас используется ее модернизированная версия с улучшенной системой наведения и удержания цели, позволяет точнее атаковать цели, которые движутся.

В районе проведения операции Объединенных сил прошли занятия по огневой подготовке с расчетами крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные, защищают передовую линию фронта, во время занятий провели подготовку вооружения к ведению боя, выполнили упражнения по отработке однообразия прицеливания и поражения цели с первого выстрела, сообщают в штабе ООС.

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