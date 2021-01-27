Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря "Изоляция". Это незаконная пыточная российских оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

Украинский журналист Станислав Асеев, который пробыл там несколько лет, сообщил об этом в Facebook.

"Похоже, те, у кого из администрации концлагеря еще сохранились мозги, наконец поняли, чем в ближайшем будущем обернется для них эта тема: международным розыском и судом с нашей стороны. Так что решили заработать себе индульгенцию... Ошибаетесь, ублюдки: скоро вас будет знать в лицо каждая собака вокруг ваших паршивых домов", - пишет Асеев.

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Фото: facebook.com/СтаніславАсєєв

На фото: общая территория, устройства для пыток, журнал учета посещения похищенных людей, интерьер камер заключенных, обнесенный колючей проволокой "прогулочный дворик" на несколько кв. м., "куда выводят утром на 5-7 минут", коридоры, пыточный стол в подвале со скотчем, которым привязывают жертву, а проводами "Тапика" – телефон ТА-57 – обматывают конечности или гениталии, обливают водой из пластиковой бутылки и пускают ток.

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Украинский журналист Станислав Асеев проживал на территории самопровозглашенной ДНР и публиковался в украинских СМИ под псевдонимом. "Суд" в самопровозглашенной ДНР приговорил Асеева к 15 годам лишения свободы за "шпионаж и призывы к экстремистской деятельности". Журналист был уволен в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе 29 декабря 2019 года. Боевики ДНР удерживали его с мая 2017 года.