Показали позиции, на которых погиб военный

Фото: facebook.com/93OMBr

Показали позиции, на которых погиб старший солдат Дмитрий Товчигречка.

"Здесь до врага несколько метров. У столовой стоят свернутые носилки - именно с их помощью Дмитрия еще живого выносили из окопа", - сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"У Димы, когда несли, глаза были еще открыты. А когда была перевязка, он голову назад откинул и все", - вспоминают военные.

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На позициях рассуждают, как обезопасить себя. Показали обломки от гранатомета. Говорят, в один из участков прилетел снаряд СПГ. Тогда никого не ранило.

6 мая на Донбассе погиб старший солдат 93-й бригады Холодный Яр Дмитрий Товчигречка. Он был механиком-водителем механизированного батальона. Погиб при обстреле из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по позициям в Донецкой области.