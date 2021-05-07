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пятница, 07 мая 2021 18:20

Показали позиции, на которых погиб военный
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Показали позиции, на которых погиб Дмитрий Товчигречка
Фото: facebook.com/93OMBr
Показали позиции, на которых погиб Дмитрий Товчигречка
Показали позиции, на которых погиб Дмитрий Товчигречка
Показали позиции, на которых погиб Дмитрий Товчигречка

Показали позиции, на которых погиб старший солдат Дмитрий Товчигречка.

"Здесь до врага несколько метров. У столовой стоят свернутые носилки - именно с их помощью Дмитрия еще живого выносили из окопа", - сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"У Димы, когда несли, глаза были еще открыты. А когда была перевязка, он голову назад откинул и все", - вспоминают военные.

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На позициях рассуждают, как обезопасить себя. Показали обломки от гранатомета. Говорят, в один из участков прилетел снаряд СПГ. Тогда никого не ранило.

6 мая на Донбассе погиб старший солдат 93-й бригады Холодный Яр Дмитрий Товчигречка. Он был механиком-водителем механизированного батальона. Погиб при обстреле из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по позициям в Донецкой области.

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