Показали мрачные фото Петровского на Донбассе

Фото: "Апостроф"

Опубликовали фотографии поселка Петровское Донецкой области, где вскоре должен начаться процесс разведения вооружения.

Сейчас в городе нет продуктовых магазинов. Люди должны ездить в Стилу, где можно закупиться и привезти продукты соседям, сообщает "Апостроф".

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Местные жители говорят, что зимой дороги в Петровском никто не чистит, добраться сюда просто невозможно.

Разведение в селе Петровском на оккупированной Луганщине перенесут на 8 ноября из-за обстрелов боевиков. Украинская сторона отправила в ОБСЕ соответствующие документы о мерах на этом участке.