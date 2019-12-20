Показали как выглядит прифронтовой город под Новый Год

Константиновка - прифронтовой город в Донецкой области. От ДНР его разделяет чуть более 30 километров.

Город был под боевиками, но дома за них не были разрушены. Колонна боевиков проходила через город со Славянска в сторону Донецка. Они покинули город в июле 2014 года.

Население города - более 70 тысяч. В Константиновке есть металлургический завод, склоробний завод и высоковольтной аппаратуры. Также работает кондитерская фабрика "Конти". Там ежемесячно производят тонны конфет, печенье и шоколад.

Железнодорожный вокзал

Город разделен на две части. В одной из них - небольшой железнодорожный вокзал. В его помещении нет туалета и платной комнаты отдыха. В центральном холле разместился обменник валют.

Из города на поезде можно выехать в Харьков, Полтаву, Киев, Львов и Ивано-Франковск. Маршруты до столицы Украины отправляются 3-4 раза в день.

Возле железнодорожного вокзала продают кофе. Эспрессо - 15 гривен

"Мой сын родом отсюда, но учился в Донецке. Год там проработал и сказал, что больше не может жить. Увы, но для молодежи здесь перспектив нет, поэтому вместе с невесткой я отправил его жить в Харьков", - говорит таксист Олег.

Центр города

Возле площади Победы несколько кофеен. Рядом - базар. Вдоль улицы расположились точки по продаже телефонов, домашней техники, мяса, овощей, тортов, шаурмы и даже гранитных памятников. Это считается центр города.

В городе есть единственный кинотеатр "Спутник". По словам местных жителей, он не работает. Иногда проводят кинопоказы. Люди ездят в Краматорск, чтобы посмотреть киноновинки.

На втором этаже кинотеатра несколько лет существует единственный в городе молодежный центр "Друзья". Его основала Наталья Сосницкая. Девушка вернулась в родной город после учебы в Киеве.

Молодежный центр "Друзья" на втором этаже

В январе 2017 года она вместе с единомышленниками основала свободное пространство "Друзья". Деньги на создание свободного пространства дали в Агентстве США по международному развитию USAID через Львовский образовательный фонд, а помещения за одну гривню в год предоставила в аренду городской совет. Здесь молодежь может бесплатно почитать книги, журналы, выпить кофе, поиграть в монополию, работать за ноутбуком.

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Донбасс после российского вооруженного вторжения уже никогда не сможет восстановить свою экономическую мощь. Он, как и временно оккупированный Крым, станет вечным напоминанием о сущность "дружбы" России. В окружении президента Украины Владимира Зеленского все чаще звучат тезисы о том, что нужно максимальное количество людей перевезти, переселить и дать им возможность переехать в свободную Украину, высказал прогноз в интервью YouTube-каналу После империи украинский журналист Роман Цимбалюк.